Przed startem nowego sezonu Pucharu Świata okazało się, że przyszykowano ogromną zmianę, jeśli idzie o transmisję konkursów. Teraz skoki narciarskie można oglądać w TVN-ie, a nie, jak to było przez lata, w Telewizji Polskiej. Grupa Discovery przedłużyła umowę dotyczącą transmisji m.in. z Pucharu Świata w skokach i innych dyscyplinach narciarskich, ale nie udzieliła sublicencji TVP, tak jak robiła to do niedawna.

Gdy sprawa ujrzała światło dzienne, w rozmowie z Interią skomentował ją Piotr Żyła.



To chyba było zaskoczenie dla wszystkich. Niedawno byłem na konferencji w Warszawie, bo związek podpisał nową umowę ze sponsorem, i wtedy jeszcze nikt o tym nie mówił. A byli tam przedstawiciele TVP, TVN, Eurosportu. I nagle dwa czy trzy dni później zobaczyłem w Internecie, że skoki będą w TVN. Na początku pomyślałem, że to prima aprilis, ale patrzę w kalendarz, a to październik - mówił.

Maciej Kurzajewski wbił szpilę TVN-owi. Wtórował mu Marek Szkolnikowski

TVP apelowała, by konkurenci podzielili się prawami do transmisji, ale bez skutku. Ostatecznie publiczny nadawca został z możliwością relacjonowania na wizji dwóch konkursów - w Wiśle i w Zakopanem.

W miniony weekend odbyły się zawody na skoczni "Malince" im. Adama Małysza, a Maciej Kurzajewski skorzystał z okazji i na antenie wbił szpilę TVN-owi.



Cudownie, że są państwo z nami i ufamy, że będą państwo z nami również, kiedy skoki są w rodzinnym domu, czyli w Telewizji Polskiej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej - powiedział.

W podobnym tonie wypowiedział się Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport. "Domem skoków narciarskich była, jest i będzie Telewizja Polska. Sytuacja z tego sezonu jest tymczasową polityczną fanaberią. Kibicom życzę cierpliwości, spokoju i zaufania. Wiemy co robimy, wszystko pod kontrolą" - napisał na Twitterze.

Zdaje się, że mimo wszystko kibice już nieco przyzwyczaili się do nowego transmitującego zawody w skokach narciarskich. Część z nich nie kryła zaskoczenia faktem, że konkurs w Wiśle pokazuje TVP...



Zdjęcie Przemysław Babiarz, Maciej Kurzajewski / Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Zdjęcie Jacek Kurski, Przemysław Babiarz, Maciej Kurzajewski / Piętka Mieszko / AKPA

