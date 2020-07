Reprezentant Polski w skokach narciarskich wraz z małżonką odwiedzili w środę jeden z torów, na którym mieli okazję przetestować naprawdę szybkie samochody. Maciej Kot znany jest z pasji do motoryzacji, ale jego żona również nie wydawała się nudzić, korzystając z okazji i wsiadając do luksusowego pojazdu.

Polscy skoczkowie narciarscy przygotowują się do nadchodzącego sezonu zimowego, ale w przerwie między treningami znajdują czas na pasje oraz spędzanie czasu z najbliższymi.

W środę Maciej Kot pochwalił się w sieci zdjęciami, na których kolejny raz zdradził swoje zamiłowanie do szybkiej jazdy.



Reprezentant Polski miał okazję przetestować naprawdę szybkie samochody oraz obserwować rozwój motoryzacji na własne oczy.

"Jeśli przyszłość motoryzacji jest elektryczna, to niech wygląda tak" - napisał Kot pod opublikowanym przez siebie filmem.

O tym, że w krwi Kota płynie benzyna, kibice już od dawna wiedzieli. Zaskoczeniem mogła być za to żona skoczka za kółkiem sportowego auta, której też wyraźnie spodobała się przygoda.

"Chyba złapałam nową zajawkę. Zwykle w roli pasażera, a dziś miałam możliwość sprawdzić się w roli kierowcy" - napisała na Instagramie trenerka personalna.

Agnieszka Kot przyznała w komentarzu, że nie nadążała zerkać na licznik, więc jazda musiała być naprawdę szybka.

