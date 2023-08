Maciej Kot wprost o kibicach w Szczyrku. Sprawa jest ewidentna

Maciej Kot

W pewnym sensie niedosyt po weekendzie w Szczyrku odczuwać może Maciej Kot . Zawodnik klubu AZS Zakopane I co prawda sobotni konkurs zakończył tuż za podium, w niedzielę jednak nie uśmiechnęło się do niego szczęście. Reprezentant naszego kraju bowiem po skoku na 98.5 metra zajął ostatecznie 9. miejsce. Sytuacja na skoczni, trzeba przyznać, uratowała sytuację Kota. Jego nieudana próba w drugiej serii bowiem nie została uznana po tym, jak organizatorzy podjęli decyzję o anulowaniu serii finałowej z powodu niesprzyjających warunków. Mimo to Maciej Kot miał powody do zadowolenia, którymi podzielił się w rozmowie z TVP Sport.

Weekend zdecydowanie na plus. Ten dzisiejszy dzień na pewno nie jest taki zły, jak wskazuje na to wynik. Całkiem fajny skok w kwalifikacjach. Myślę, że najlepszy dzisiaj. W pierwszej serii też całkiem nieźle, może troszkę zbyt agresywnie, ale też jakby to miejsce dawało szansę i nadzieję na walkę w drugiej serii

Maciej Kot przyznał, że niedzielne warunki na skoczni nie należały do najłatwiejszych. "Ciężkie warunki. Kombinezony nie są ogólnie do tego przystosowane, po prostu mają strukturę gąbki i nasiąkają wodą. Także kombinezon robi się ciężki, dość niekomfortowy w użytkowaniu, kiedy już to, co mamy pod spodem, przemaka. Buty są mokre. Także wiadomo, nie jest to przyjemne. Ale skoro kibice wytrzymują pół dnia na skoczni, to my też musimy dać z siebie wszystko. Też nawzajem się motywowaliśmy do tego, żeby w taką pogodę dać z siebie wszystko" - wyjawił.