We wtorek swoje 29. urodziny obchodzi Maciej Kot. Reprezentant Polski w skokach narciarskich z optymizmem patrzy w przyszłość, zdmuchując z urodzinowych tortów świeczki. Wypieki naprawdę robią wrażenie.

Maciej Kot 9 czerwca obchodzi swoje 29. urodziny. Jubilat najlepsze życzenia przyjmuje nie tylko od fanów i kolegów, ale również od swoich bliskich. Niezwykłą niespodziankę sprawiła mu jego żona Agnieszka, która zamówiła na tę okoliczność specjalny tort z podobizną kota oraz małą buteleczką trunku.

"29 lat minęło, ale wierzę, że najlepsze przede mną’ - napisał na swoim Instagramie skoczek narciarski.

Wszystko wskazuje na to, że Kot zamierza bardzo słodko obchodzić swoje święto, bowiem w sieci pochwalił się jeszcze jednym tortem.

Kot już wrócił do treningów na skoczni i razem z innymi reprezentantami przygotowuje się do zimy. Pomimo gorszych skoków w minionych sezonach nie poddaje się i dzielnie walczy o powrót do formy.