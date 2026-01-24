W skrócie Maciej Kot nie został wybrany do składu na zimowe igrzyska olimpijskie przez trenera Macieja Maciusiaka.

Decyzję o wyborze składu trener musiał podjąć, mając do dyspozycji tylko trzy miejsca.

Maciej Kot zadeklarował pełne zrozumienie i wsparcie dla decyzji trenera oraz wskazał na potrzebę dalszej pracy w kadrze.

Maciej Kot tej zimy zajmuje 33. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jest w niej czwarty z Polaków za: Kacprem Tomasiakiem (12. miejsce), Kamilem Stochem (25.) i Piotrem Żyłą (28.). Zgromadził 76 punktów, a zatem najwięcej od ośmiu lat.

W tym sezonie najwyższe miejsce zajął w Wiśle. Tam był 14. To jednak nie wystarczyło do tego, by przekonać do siebie trenera kadry Macieja Maciusiaka. Szkoleniowiec miał jednak bardzo trudne zadanie. Gdyby na te igrzyska - podobnie jak na wcześniejsze - można było zabrać pięciu skoczków, byłoby z pewnością o wiele łatwiej.

Maciej Kot: sam powiedziałem to trenerowi

- Zaraz po konkursach w Zakopanem poznaliśmy skład na igrzyska. Odbyło się spotkanie i to było zupełnie fair w stosunku do zawodników. Wiedzieliśmy bowiem, jaki kto ma plan na kolejne tygodnie - mówił Kot w rozmowie z Interia Sport.

- Największym problemem dotyczącym wyboru kadry w tym sezonie było to, że trener mógł zabrać tylko trzech zawodników. Przy pięciu miejscach, jak w poprzednich igrzyskach, nie byłoby tego problemu. Sam zresztą powiedziałem trenerowi, że nie zazdroszczę mu podejmowania takiej decyzji. To jest dla niego ogromny stres, ale też wielka odpowiedzialność. Na pewno miał twardy orzech do zgryzienia w wyborze trójki, a potem musiał to jeszcze przekazać zawodnikom, którzy ciężko pracują przez wiele lat, ze nie pojadą i nie zrealizują swoich celów i marzeń. Powiedziałem trenerowi też, że w stu procentach rozumiem jego decyzję i żeby się tym nie przejmował, bo sezon jednak jest długi i walczymy w tej chwili o inne cele - dodał.

Skoczkowie nie ułatwili zadania trenerowi Maciusiakowi. Maciej Kot wspiera decyzję szkoleniowca

Nie ma co ukrywać, że skoczkowie sami też nie ułatwili zadania trenerowi. Poza Kacprem Tomasiakiem nie było tak naprawdę zawodnika, który by się wybijał i tym samym ułatwił wybór trenerowi.

- Gdyby ktokolwiek z nas zaczął regularnie skakać do "10", to decyzja dotycząca składu na igrzyska byłaby łatwiejsza. Każdy z nas dawał trenerowi trochę inne argumenty. Dawid miał zwyżkę formy, ja byłem ustabilizowany na pewnym poziomie - powiedział Kot.

Wybór Pawła Wąska wiąże się może z większym ryzykiem, ale jednak ona ma z nas największy potencjał, bo przecież w ubiegłym roku był stałym bywalcem w "10" i stanął na podium Pucharu Świata. Ten potencjał jest u niego zatem do odblokowania. Może wycofanie go z zawodów i postawienie na trening jest dużym ryzykiem, ale ono jest potrzebne. Trzeba zatem to zaakceptować i w stu procentach wesprzeć decyzję trenera. Mam nadzieję, że Paweł rzeczywiście pokaże potencjał na igrzyskach

Jaka przyszłość polskich skoków? "Nie chcę uprawiać turystyki sportowej"

Zapytany o to, czy w kadrze jest burza mózgów dotycząca tego, dlaczego tak opornie idzie Biało-Czerwonym skakanie tej zimy, odparł: - Jesteśmy na pewno najstarszą reprezentacją, ale Manuel Fettner pokazuje, że mając nawet 40 lat, można skakać na wysokim światowym poziomie. Byłoby na pewno łatwiej, gdyby na wysokim poziomie było 20 zawodników w Polsce. Tak, jak w Austrii. Mamy w kraju dziurę pokoleniową. Teraz jednak pojawił się Kacper, który pociągnął tę kadrę. Austriacy jednak takich Kacprów mają kilku i wyciągają ich, jak asy z rękawa. Nieraz to wszystko analizuję i wychodzi mi na to, że zostaliśmy trochę z tyłu, podczas gdy świat poszedł do przodu. Trudno jest jednak podać na ten moment jedną konkretną przyczynę. Na te pytania trzeba jednak znaleźć odpowiedź, jeśli chcemy być w przyszłości konkurencyjnym. Nie chcę tak ciężko trenować po to, by uprawiać turystykę sportową.

- Nie ma jednak w kadrze zrezygnowania. Oba sztaby pracują nad tym, co zrobić, by dołączyć do światowej czołówki. Nie ma jednak dużej radości, bo jednak nasza praca nie przekłada się oczekiwane rezultaty - dodał.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

