Maciej Kot przeszarżował. Wspomniał o tybetańskim mnichu

Skoki narciarskie. Maciej Kot szuka przyczyn słabego skoku

Zapytany o to, jakie błędy zaważyły na tym, że skoczył tylko 109 metrów, odparł: - Głównie chodzi o pozycję dojazdową. W Klingenthal jest specyficzny rozbieg. Nie jest łatwy. Zwłaszcza kiedy coś wpada do torów. W piątek to był śnieg, a w sobotę kropelki wody. To powoduje, że najazd jest lekko utrudniony. Ciężko mi wtedy dojechać w dobrej pozycji do samego progu. Wtedy, kiedy pojawia się trochę spięcia startowego, to nie mam tak dobrego czucia w pozycji . Taka jest przynajmniej moja analiza. Pozycja zmienia się delikatnie przed odbicie, a każdy taki przyruch działa na naszą niekorzyść. Mocno spóźniłem ten skok przez te problemy.

- Obaj byliśmy zdenerwowani po skoku. Mieliśmy też te same uwagi. Wystarczy skakać normalnie. To pokazywały wszystkie serie treningowe. Możemy popełniać błędy, bo nie oddawaliśmy tu czystych skoków, one były gorsze niż na treningach w Ramsau, a jednak dawały one miejsca w "30". Wejście do serii finałowej spowodowałoby, że łatwiej było potem skoczyć, kiedy bylibyśmy odciążeni od presji. To jest jednak gdybanie. Wiemy jednak, że nie trzeba niczego szukać. I to jest największe pocieszenie w tym bardzo złym dniu. Trzeba po prostu skoczyć normalnie - analizował Kot.