Maciej Kot przeskoczył skocznię. Szalona próba Polaka

Maciej Kot wraca do wysokiej formy. Polak w sobotnim (23 września) konkursie Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal (HS 140) przeskoczył obiekt. To nie wystarczyło do tego, by stanąć na podium, ale zakopiańczyk był najlepszym zawodnikiem drugiej serii. Najlepszy w zawodach był Słoweniec Domen Prevc.