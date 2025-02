Maciej Kot "przeskoczył" skocznię, później poszedł za ciosem. Jest zwycięstwo

Maciej Kot jeszcze na początku sezonu pojechał z polską kadrą do Lillehammer na inaugurację Pucharu Świata, ale dwukrotnie plasował się dopiero w piątej dziesiątce. Zawiódł także w Wiśle (34. i 43. lokata), a w kolejnych odsłonach cyklu już go nie oglądaliśmy. Doświadczony zawodnik przyzwoicie radzi sobie za to w Pucharze Kontynentalnym. Kilkukrotnie ocierał się o podium, aż ostatnio w Lillehammer dopiął swego i był trzeci.

