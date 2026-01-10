Partner merytoryczny: Eleven Sports

Maciej Kot poza konkursem duetów. Komentuje, co się stało w treningu

Tomasz Kalemba

Maciej Kot nienajlepiej przywitał się z Wielką Krokwią im. Stanisława Marusarza. 34-latek był najgorszym z Polaków w serii treningowej przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. W nich jednak był drugim grona Biało-Czerwonych, ale jednak nie znalazł się w składzie na konkurs duetów.

Mężczyzna w pomarańczowym kombinezonie sportowym i kasku narciarskim trzyma narty na tle ośnieżonych schodów oraz lasu, obok znajduje się drewniany budynek.
Maciej KotGrzegorz MomotPAP

Maciej Kot miał dopiero 43. wynik serii treningowej w Zakopanem przed konkursem Pucharu Świata. Polak poprawił się w kwalifikacjach, zajmując 23. miejsce.

Zakopiańczyk był drugim z Polaków, bo lepiej skoczył Kacper Tomasiak, który był 16. Kwalifikacje wygrał Austriak Manuel Fettner.

Maciej Kot: skok treningowy poświęciłem na to, by spróbować jedną rzecz

Choć Kot był drugim naszym kadrowiczem w kwalifikacjach, to jednak trener Maciej Maciusiak do konkursu duetów wytypował Dawida Kubackiego, który - trzeba przyznać - w przekroju treningów i kwalifikacji wyrósł w Zakopanem na numer dwa - po Tomasiaku. Pytanie tylko, jakie były kryteria wyboru składu. Czy decydowały oba skoki, czy tylko punktowany?

Po tej serii treningowej nie zrobiło się nerwowo, bo wiedziałem, co nie zagrało. Wiedziałem, co chcę w tym skoku zmienić, ale dostałem szybką odpowiedź, że to jednak nie ten kierunek. W piątek spokojnie potrenowaliśmy, więc w piątek mogłem skok treningowy poświęcić na to, żeby spróbować zmienić jedną rzecz. Jak jest możliwość poprawy, to z niej korzystam. Powrót do bazy powoduje jednak, że skoki są normalne
mówił Kot.

Zakopiańczyk pytany o rywalizację w kadrze o miejsce w reprezentacji na igrzyska na treningach, odparł: - Nie ma w ogóle rywalizacji wewnętrznej. Każdy pracuje nad tym, by oddawać jak najlepsze skoki. Każdy z nas doskonale wie, nad jakimi elementami ma pracować. W głównej mierze koncentrowałem się na pozycji dojazdowej, by po Bischofshofen i tym długim, płaskim rozbiegu, jak najszybciej odnaleźć czucie i rytm skoczni.

Kiedy rozmawialiśmy z Kotem, jeszcze nie wiedział, czy wystąpi w konkursie duetów.

Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

