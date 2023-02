Po tym, jak Thomas Thurnbichler podjął decyzję o wycofaniu liderów polskiej kadry z konkursów Pucharu Świata w Rasnovie, szansę uzyskali zawodnicy, którzy na co dzień nie rywalizują z czołówką. Do Rumunii pojechali Tomasz Pilch, Jan Habdas, Kacper Juroszek i Maciej Kot, którzy pod nieobecność skaczących lepiej w obecnym sezonie kolegów mieli okazję do pokazania się sztabowi szkoleniowemu z dobrej strony.