Maciej Kot o kulisach wycofania z Pucharu Świata. "Bardzo za to szanuję Thomasa"

To nie było tak, że decyzja została podjęta z góry. To wyniknęło ze szczerej rozmowy z Thomasem, za co go bardzo szanuję, że zawsze stara się wcześniej porozmawiać przed podjęciem decyzji. Pojawiła się w jej trakcie opcja spokojnego treningu w Eisenerz. Z jednej strony była to opcja najrozsądniejsza, ale też taka, jakiej chciałem. Wiedziałem, że jeśli po Lillehammer pojadę do Ruki, to może być ciężko. Tam trzeba skakać z jasnym planem i realizować go w stu procentach, bo warunki mocno dają się we znaki. Po Lillehammer nie mogłem powiedzieć, że mam jasny plan w głowie. Uznałem zatem, patrząc w przyszłość, że spokojne treningi dadzą mi więcej

~ wyjaśnił Kot.