Maciej Kot nie kryje zadowolenia po konkursie. "W końcu powiało pod narty"

Cóż to był za konkurs w wykonaniu "Biało-Czerwonych". Na belce startowej zasiedli dziś wszyscy reprezentanci naszego kraju, którzy zgłoszeni zostali do zawodów Letnich Grand Prix w Szczyrku. Panowie, trzeba przyznać, poradzili sobie podczas sobotnich zawodów na skoczni Skalite wyśmienicie. Do drugiej rundy bowiem awansu nie wywalczył jedynie jeden z "Biało-Czerwonych" - debiutant Marcin Wróbel. Pozostali Polacy dodali na swoje konta punkty do klasyfikacji generalnej Letnich Grand Prix. Najlepszym w reprezentantów gospodarzy okazał się Aleksander Zniszczoł , który po skokach na 99 i 102.5 metra zajął ostatecznie drugie miejsce. Sobotni konkurs ostatecznie padł łupem Władimira Zografskiego. Na podium stanął jeszcze Piotr Żyła .