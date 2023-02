Maciej Kot nie porzuca marzeń. Celuje w medal IO

- Chcę zdobyć medal na igrzyskach we Włoszech. Chciałbym wrócić na szczyt, do Pucharu Świata, pojechać na mistrzostwa świata - wiadomo. Ale jeśli mam wybrać jedno: to jeśli za trzy lata będę jeszcze skakał, a przy tym stanę na olimpijskim podium, będzie to dla mnie wielkie osiągnięcie - wyznał.