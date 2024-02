Nie milkną echa afery w świecie skoków, a konkretnie w norweskiej kadrze. Nie dość, że wyniki zawodników nie są zadowalające, to jeszcze dochodzi do tego poważny i trudny do rozwiązania konflikt wewnątrz zespołu. Skoczkowie stracili zaufanie do trenera Alexandra Stoeckla , który od pewnego czasu nie towarzyszy im już podczas konkursów Pucharu Świata . Jak sam opowiadał w rozmowie z NRK, to decyzja podjęta z myślą o dobru drużyny.

Początkowo planowaliśmy, że nie pojadę do Willingen, ale przed wyjazdem do USA zdaliśmy sobie sprawę, że coś jest nie tak. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli nie pojadę na zawody z drużyną. Dlatego zostałem w domu, aby spróbować zrozumieć sytuację i nie przeszkadzać zawodnikom

Jednak absencja szkoleniowca wcale nie ostudziła emocji. Skoczkowie wysłali do norweskiej federacji narciarskiej list, w którym domagają się pilnych zmian w sztabie . "Twarzą" buntu został Johann Andre Forfang, wokół którego zrobiło się spore zamieszanie. Jak sam ujawnia, zaczął dostawać wiele nieprzychylnych wiadomości. " Dużo mnie to kosztuje jako człowieka. Piszą, że jestem już stary i powinienem się poddać. Po prostu próbują mi wmówić, że nie ma dla mnie miejsca w sporcie" - żali się w NRK.

Granerud nie chce dłużej milczeć, staje w obronie kolegi. "Jesteśmy w tym razem"

A to nie koniec. Teraz norwescy dziennikarze ujawniają treść SMS-a otrzymanego od Graneruda. Skoczek wyjaśnił w nim, że bardzo bolą go ataki celowane w kolegę z zespołu, który nie zrobił nic, poza tym, że zgodził się firmować swoim nazwiskiem list wysłany do federacji. "Johann jest naszą zewnętrzną twarzą. Oznacza to, że większość nieprzyjemnych wiadomości i komentarzy jest skierowana do niego. Dla mnie, przyjaciela i członka drużyny, jest to bolesne" - zacytowano.