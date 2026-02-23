Łzy w polskiej rodzinie skoków, oficjalnie zawiesza karierę. PZN potwierdza

Polscy skoczkowie i skoczkinie nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek po powrocie z zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W niedzielę 22 lutego stawili się na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, by stanąć do rywalizacji w mistrzostwach Polski. Wśród panów najlepszy okazał się Kacper Tomasiak (128 m), drugi był Dawid Kubacki (131,5 m), a trzeci Paweł Wąsek (122,5 m). Konkurs, ze względu na stan torów najazdowych, był jednoseryjny.

Podobnie było z zawodami pań. Każda z uczestniczek oddała tylko jedną próbę. Po złoto sięgnęła Anna Twardosz, która wylądowała na 117 metrze i dość wyraźnie wyprzedziła drugą Polę Bełtowską (106 m) oraz trzecią Nicole Konderlę-Juroszek (88 m).

Zaraz po zakończeniu rywalizacji brązowa medalistka przekazała, że zawiesza karierę. Komunikat wywołał ogromne emocje i wiele reakcji, w tym tę Polskiego Związku Narciarskiego.

To już oficjalne. Polka zawiesza karierę, PZN potwierdza

"Decyduję się na razie na przerwę. Nie mówię, że to ostatni skok w życiu, ale nie wiem, czy w najbliższych miesiącach na skocznię wrócę. Jest mi trudno, bo kocham ten sport, ale myślę, że czasami ta miłość nie wystarczy i musi to pójść w innym kierunku" - obwieściła Konderla-Juroszek w rozmowie ze Skijumping.pl po mistrzostwach Polski.

Dodała, że na belce "poczuła się dość słabo", ponieważ nie było jej trenera, który to miał dać sygnał do startu. "Próba konkursowa była mocno spóźniona. Liczyłam się z tym, że to będzie mój ostatni skok w sezonie, a nawet w życiu" - wyjawiła.

Zawieszenie kariery potwierdza PZN, publikując w mediach społecznościowych wpis. "Nicole Konderla przyznała, że zawiesza karierę. Po dzisiejszym podium było trochę łez" - przekazano. Dołączono nagranie dokumentujące to, co wydarzyło się po oświadczeniu Nicole. Okazuje się, że w polskiej rodzinie skoków nie zabrakło łez, ale i wyrazów wsparcia. Na wideo widać Konderlę-Juroszek i ściskającą ją Bełtowską.

Swoje debiutanckie kroki na arenie międzynarodowej Konderla stawiała w 2018 roku na konkursie FIS Cup w Szczyrku. Cztery lata później, w Willingen, zdobyła pierwsze punkty Pucharu Świata. W 2022 roku wzięła udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. W konkursie indywidualnym zajęła 36. miejsce, a w drużynowych zawodach mieszanych (wespół z Dawidem Kubackim, Kingą Rajdą i Kamilem Stochem) była 6. Podczas Uniwersjady w Lake Placid (2023) zdobyła cztery medale: trzy złote (indywidualnie, w drużynie mieszanej, drużynowo) oraz jeden srebrny (sztafeta mieszana).

Prywatnie Nicole związana jest ze skoczkiem narciarskim Kacprem Juroszkiem. Para wzięła ślub w sierpniu 2025 roku. Kacper także uczestniczył w ostatnich mistrzostwach Polski. Zmagania zakończył na 8. miejscu.

