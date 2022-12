Debiut Jana Habdasa na Turnieju Czterech Skoczni nie ułożył się po myśli zawodnika. W pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie los postawił na jego drodze Kristoffera Eriksena Sundala, medalistę mistrzostw Norwegii. Niestety, Polak musiał uznać wyższość rywala. Oddał skok na zaledwie 105,5 metra, przez co nie zakwalifikował się do finałowej serii zawodów. Nie ma też co liczyć na załapanie się do grona pięciu "lucky looserów".