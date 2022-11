Kwalifikacje wskazywało na to, że Rajda z Konderlą powinny zakwalifikować się do serii finałowej niedzielnych zawodów. Kinga była w nich 28., a Nicole - 30. Odpadła trzecia nasza reprezentantka Sara Tajner, która była 44.

Michał Białoński, Interia: Serce się kroiło, widząc cię płaczącą po I serii konkursu. Wiesz już, czego zabrakło, by awansować do serii finałowej?

Nicole Konderla: Na pewno metrów. W tym skoku zabrakło mi swobody. Przez cały weekend w Wiśle miałam problem z timmingiem, przez co skoki nie wychodziły mi. Gdybym dojechała do końca progu, to na pewno te metry byłyby lepsze.