Łukasz Fabiański w nowej roli. Kibice w kompletnym w szoku. "No nie wierzę"

Po turnieju w Polsce skoczkowie narciarscy udali się do Australii. W Tauplitz/Bad Mitterndorf w ten weekend odbywają się mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Na dobrej drodze do wywalczenia złotego medalu jest Timi Zajc. Słoweniec po pierwszym dniu zmagań prowadzi w klasyfikacji. Tuż za nim plasuje się reprezentant gospodarzy Stefan Kraft i Norweg Johann Andre Forfang . O ile piątkowy konkurs przebiegł bez utrudnień, o tyle sobotnie zmagania stoją pod dużym znakiem zapytania . Początek trzeciej rundy z udziałem Polaków miał wystartować o godzinie 14:00. Po kolejnym posiedzeniu Jurry meeting, poinformowano, że trzecia i zarazem finałowa seria ma rozpocząć się o 16:00.

Łukasz Fabiański relacjonuje spod skoczni. Kibice reagują na obecność "wyjątkowego gościa"

Piłkarz od kilku lat jest zawodnikiem angielskiego klubu West Ham United. Korzystając z chwili wolnego czasu, postanowił udać się w ten weekend do Austrii, by móc z bliska obserwować rywalizację podopiecznych Thomasa Thurnbichlera na mistrzostwach świata w Tauplitz/Bad Mitterndorf . Zawodnik nagrał specjalny filmik dla kibiców na oficjalnym profilu Polskiego Związku Narciarskiego na Instagramie.

Kibice błyskawicznie zareagowali na nagranie z bramkarzem. Nie spodziewali się takiego gościa w Austrii. "Współpraca, której się nie spodziewałam, ale której zdecydowanie potrzebowałam", "W kategorii 'rzeczy, których się nie spodziewasz', to nagranie zajmuje miejsce w pierwszej 10", "OMG. Czy ja śnie?","No i takiego vlogera to ja lubię", "To ci świetna wiadomość", "No nie wierzę, Łukasz Fabiański" - pisali internauci.