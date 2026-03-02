W miniony weekend karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich znów zaczęła kręcić się na całego, a najlepsi zawodnicy na świecie rywalizowali na mamucim obiekcie Kulm w Bad Mittendorf. Nie wszyscy skoczkowie ze ścisłej czołówki zjawili się jednak w Austrii. Na starcie zabrakło choćby dwóch medalistów olimpijskich: Japończyka Rena Nikaido, który najpierw nie mógł wydostać się z Tokio ze względu na awarię samolotu, a następnie utknął w Dubaju oraz Kacpra Tomasiaka.

Nasz 19-latek po niezwykle owocnych igrzyskach oraz wywalczeniu pierwszego w karierze tytułu mistrza Polski szykuje się obecnie do walki o kolejny niezwykle cenny skalp - tym razem na mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer. Ale choć nie udał się z kadrą na zawody lotów narciarskich i tak miał weekend pełen wrażeń, czym sam pochwalił się w mediach społecznościowych.

Skoki narciarskie. Tak w Bielsku-Białej uhonorowano Kacpra Tomasiaka

Kacper Tomasiak udostępnił w sieci wideo stworzone przez profil portalu Bielsko.info, które przedstawia kadry z niedzielnej imprezy "Skaczemy razem z mistrzem!" zorganizowanej na placu Wojska Polskiego. Jak zapewniają władze miasta, była to bezpośrednia odpowiedź na apele Bielszczan, którzy otwarcie domagali się możliwości osobistego złożenia gratulacji trzykrotnemu medaliście olimpijskiemu.

- Uroczyste powitanie Kacpra jest odpowiedzią na liczne głosy i prośby mieszkańców, którzy chcieli osobiście podziękować bielskiemu skoczkowi - zapowiadał ratusz. A zorganizowane wydarzenie rzeczywiście spotkało się ze sporym odzewem.

- Tłum mieszkańców zgromadził się na placu Wojska Polskiego, by zgotować owację trzykrotnemu medaliście olimpijskiemu Kacprowi Tomasiakowi. Skoczek z Sarniego Stoku specjalnie opóźnił swój wylot na mistrzostwa świata juniorów w Norwegii, by na scenie - w towarzystwie rodziców Kingi i Wojciecha - odebrać gratulacje od prezydenta miasta, prezesa Beskidzkiej Rady Olimpijskiej i mieszkańców. Później był czas dla kibiców na zdjęcia z olimpijczykiem, autografy czy przybicie piątki - relacjonuje przebieg niedzielnego wieczoru portal Bielsko.Biala.pl.

Od 17.30 publiczność rozgrzewał DJ Michał J. Sandecki. Potem scenę przejął nasz bohater. To był czas na oficjalne powitanie mistrza, przekazanie gratulacji i na chwilę olimpijskich wspomnień. Mieszkańcy wykrzyczeli dla Kacpra jedno wielkie: DZIĘKUJEMY!

Specjalnie dla Kacpra Tomasiaka na scenie wystąpił także zespół Zakopower, przekazując za pośrednictwem swojej muzyki sporo góralskiej energii. Nagranie z wydarzenia udowadnia, że 19-latek został nie tylko ogólnopolskim, ale i lokalnym bohaterem, a Bielsko-Biała jest dumna ze swojego dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego.

Kacper Tomasiak LUKASZ KALINOWSKI East News

Kacper Tomasiak AKPA AKPA

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport