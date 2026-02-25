Po powrocie z igrzysk olimpijskich Kacper Tomasiak kontynuuje pasmo sukcesów. 19-letni multimedalista imprezy czterolecia był najlepszy w niedzielnych jednoseryjnych mistrzostwach Polski w Wiśle-Malince, stając na podium wraz z Dawidem Kubackim oraz Pawłem Wąskiem - swoim partnerem ze srebrnego duetu z Predazzo.

Na obiekcie imienia Adama Małysza zabłysnął jednak także o dwa lata młodszy brat Kacpra Tomasiaka - Konrad, który ukończył zmagania na wysokiej 8. pozycji. Tym samym udowodnił, że jest w wysokiej formie przed zbliżającymi się mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer, na których - co ogłosił już Polski Związek Narciarski - wystartują obaj bracia.

Świeżo upieczony mistrz Polski przyznał, że natychmiast sprawdzał, na jakim miejscu zmagania zakończył Konrad. - Gdy przyszedłem do szatni, pierwszym, co zrobiłem, było sprawdzenie, który jest Konrad. My się nawzajem obserwujemy, kibicujemy sobie i motywujemy. Myślę, że trochę tej rywalizacji między nami jest, ale raczej w pozytywnym znaczeniu - powiedział 19-latek cytowany przez portal Skijumping.pl.

Skoki narciarskie. Takie relacje łączą Kacpra Tomasiaka z bratem Konradem

O tym, jak mocno Kacper kibicuje młodszemu bratu mogliśmy się przekonać na początku stycznia, gdy tuż po udanym dla siebie premierowym Turnieju Czterech Skoczni przyjechał do Szczyrku, by dopingować go w trakcie zawodów Orlen Cup.

- Tak, Konrad tam startował i nawet wygrał. Kacper się zjawił, odespał swoje i wstał, by przyjechać do brata - relacjonuje tamte zdarzenia w rozmowie z serwisem Sport.tvp.pl Katarzyna Miklińska, która pracuje w mediach klubowych LKS Klimczoku Bystra, w którym trenują obaj nastolatkowie. A teraz opowiedziała nieco więcej o tym, jak wyglądają relacje obu braci.

Jak podkreśla Katarzyna Miklińska, troska Kacpra Tomasiaka o brata wynika między innymi z jego charakteru. - Jest bardzo rodzinny, my w ogóle możemy w tym przypadku mówić o rodzinie z krwi i kości. Każdy na każdego może liczyć, jest wsparcie. Jak jeden brat startuje, to drugi stara się być na jego zawodach. Miło na to patrzeć tym bardziej dlatego, że to nie zdarzyło się jeden raz. Już lata temu na Orlen Cup widziałam, jak jeden stoi i dopinguje drugiego. Nawet jak poszło troszkę gorzej, to zawsze sobie gratulowali - powiedziała.

Zaznaczyła także, że dotychczas nie była na skoczni świadkiem bratobójczej rywalizacji obu braci, wieszcząc przy tym hit, do którego może dojść podczas najbliższych mistrzostw świata juniorów.

- Do tej pory nie, pewnie dlatego że byli w innych kategoriach wiekowych. Teraz jednak zbliżają się mistrzostwa świata juniorów... aż przyjemnie się słucha, że Polskę będą tam reprezentować dwaj bracia. Myślę, że tam te zręby medalowej rywalizacji pomiędzy nimi będziemy mogli zobaczyć, oczywiście w pozytywnym znaczeniu. Oby się napędzali i obyśmy zobaczyli dwóch Tomasiaków na podium - wyraziła swoją nadzieję przedstawicielka Klimczoku Bystra.

