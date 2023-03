Historyczny dzień w Vikersund, pierwsze loty pań

Cykl Raw Air rozpoczął swój ostatni etap, jakim jest rywalizacja na skoczni mamuciej w Vikersund. Jest to weekend historyczny, bo po raz pierwszy do rywalizacji w lotach dopuszczone zostały panie. Na razie w formie testowej. 15 najlepszych zawodniczek w klasyfikacji Raw Air , które w trakcie rozpoczęcia zawodów były pełnolotnie, dostało takowe przepustki, a wyniki tych zawodów nie są wliczane do Pucharu Świata. Chodzi jednak przede wszystkim o złamanie pewnej bariery.

FIS sabotuje własne zawody? "Komuś wybitnie zależy, by to się nie udało"

Wiele wskazuje jednak niestety na to, że FIS nie zdał testu historycznego dnia. Znów sporo było mieszania z ustawieniem belki startowej, na co zwracali uwagę fani i obserwatorzy. Zarzuty dotyczyły przede wszystkim zbyt niskiego ustawienia rozbiegu, co nie pozwoliło paniom na przekroczenie granicy 200 metrów. - Po pierwszym treningu pań w Vikersund można powiedzieć jedno - komuś tam wybitnie zależy, by to się nie udało, by mieć podstawy, by więcej kobiet na mamuta nie dopuścić - to opinia z profilu "inSJders".