Los bezlitosny dla Stocha w Innsbrucku. Polak już z awansem na Bergisel
"Kapryśna Bergisel" ponownie dała o sobie znać. Warunki na skoczni w Innsbrucku sprawiły, że Domen Prevc zakończył kwalifikacje do niedzielnego konkursu dopiero na 30. miejscu. W swojej parze zmierzy się z Valentinem Foubertem. Francuz z pewnością nie ma powodów do radości. Podobnie, jak Kamil Stoch. Nasz mistrz zajął odpowiednio 27. miejsce. Stoch zmierzy się z Ortnerem. Wiemy już także, że w drugiej serii będzie przynajmniej jeden Polak.
74. Turniej Czterech Skoczni wszedł w swoją kluczową fazę, tę, w której najwięcej może się zmienić, co pokazywały ostatnie lata. Mowa oczywiście o rywalizacji na skoczni w Innsbrucku, która na przestrzeni sezonów zyskała miano "kapryśnej Bergisel". Często to właśnie ten konkurs decyduje o tym, kto wypadnie z walki o Złotego Orła.
W tym sezonie trudno liczyć na to, że na podium klasyfikacji generalnej imprezy stanie któryś z Polaków, choć przy rywalizacji na Bergisel niczego wykluczyć nie można. Już pierwszy dzień w Innsbrucku udowodnił, że skocznia potrafi spłatać figla nawet tym teoretycznie najlepszym.
Trudny los Kubackiego i Stocha. Polska para w Innsbrucku
W tym kontekście mowa oczywiście o Domenie Prevcu. Słoweniec wygrał dwa pierwsze konkursy 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni i z wielką przewagą zmierza po zdobycie pierwszego w swojej karierze Złotego Orła. W sobotnich kwalifikacjach miał jednak bardzo dużo problemów, które związane były z mocnym wiatrem w plecy.
Ostatecznie lider Pucharu Świata zajął dopiero 30. miejsce i w niedzielę wystartuje w jednej z pierwszych par. Jego rywalem będzie Valentin Foubert. Bez wątpienia Francuz mógł trafić lepiej. Podobnych słów z pewnością można użyć w odniesieniu do 27. w kwalifikacjach Kamila Stocha.
Nasz mistrz zmierzy się bowiem z Maksymilianem Ortnerem, który w klasyfikacji generalnej TCS-u plasuje się na 11. miejscu. Z radości bez wątpienia nie skakał także Dawid Kubacki, który wrócił do rywalizacji w Pucharze Świata. Były triumfator turnieju początkowo zajął 40. miejsce i miał w swojej parze zmierzyć się z Ryoyu Kobayashim.
Zdyskwalifikowany został jednak Paweł Wąsek, co sprawia, że Kubacki zmierzy się z Rokiem Oblakiem. Pewne jest już, że w drugiej serii niedzielnego konkursu zobaczymy przynajmniej jednego Polaka. W siódmej parze zmierzą się bowiem ze sobą Maciej Kot oraz Kacper Tomasiak, a faworyt jest tutaj raczej oczywisty.