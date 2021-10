Podczas Letnich Mistrzostw Polski na Średniej Krokwi (HS105) w Zakopanem w rywalizacji kobiet oglądaliśmy na skoczni 17 zawodniczek. W tym gronie oprócz Polek na rozbiegu pojawiły się również trzy reprezentantki Francji, Słowaczka i Amerykanka. I w serii próbnej najlepsza okazała się właśnie Francuzka Julia Clair, która osiągnęła 97 metrów, aż o osiem więcej niż druga Julia Twardosz, co kazało widzieć w niej jedną z głównych faworytek całej rywalizacji.

Skoki: Francuzki najlepsze w Zakopanem

W pierwszej konkursowej serii Clair jednak zawiodła i po skoku na odległość 86,5 metra była dopiero szósta. Na prowadzeniu jednak znajdowała się jej rodaczka Josephine Pagnier, która wylądowała na 97. metrze. Na drugim miejscu znajdowała się najlepsza z Polek Kamila Karpiel, osiągając 2,5 metra mniej niż prowadząca Francuzka. Trzecia po pierwszej serii była Nicole Konderla po skoku na odległość 93 metrów.

Broniąca tytułu mistrzyni Polski Joanna Szwab po pierwszej serii była dopiero dziewiąta i trudno było jej liczyć na to, że ponownie powalczy o czołowe lokaty. Niestety w drugiej serii również się nie popisała i choć poprawiła się o sześć metrów, skacząc 84 metry, to ostatecznie nie zdołała awansować nawet o "oczko" wyżej i ten konkurs zakończył się dla niej pewnym rozczarowaniem.



Znakomity skok w drugiej próbie oddała Clair, osiągając jako pierwsza w konkursie 100,5 metra, co było rekordem skoczni wśród pań. To pozwoliło jej awansować na trzecie miejsce miejsce. Musiała jednak uznać wyższość nowej mistrzyni naszej kraju Kamili Karpiel, która w drugiej próbie osiągnęła 96 metrów, a także zwyciężczyni całych zawodów, swojej rodaczce Pagnier. Prowadząca po pierwszej serii zawodniczka z Francji w drugiej próbie wyrównała rekord Clair i pewnie zwyciężyła w całym konkursie.



Czwarte miejsce w konkursie, a jednocześnie drugie w mistrzostwach Polski zajęła Konderla, w swojej drugiej próbie osiągając 95,5 metra. O półtora metra dalej wylądowała Kinga Rajda, jednak pierwszy słabszy skok nie pozwolił jej na nic więcej, niż piąte miejsce w ogólnej rywalizacji i trzecim miejscu w krajowych mistrzostwach.





