Lista Marcina Romanowskiego. Apoloniusz Tajner skomentował działania wobec niego

Każdy poseł i europoseł koalicji został oskarżony o zamach stanu. Około 300 osób według Pana Romanowskiego powinno siedzieć dożywotnio. Uwaga w artykułach skupiła się na mnie, bo nazwisko nośne, to się dobrze klika. Dziwi mnie tylko, że autorzy tekstów decydują się na takie atakujące, agresywne nagłówki wobec mnie. Zadziwiające. Powinni wspierać ludzi sportu - tym bardziej niewinnych - a nie używać nazwisk dla zwiększenia swoich zasięgów w mediach. Pan Romanowski żąda dożywocia dla około 300 posłów, a moje nazwisko zostało użyte w tytułach po to, by artykuły się klikały. To abstrakcja