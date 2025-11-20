Lista Marcina Romanowskiego. Apoloniusz Tajner skomentował działania wobec niego
- To jest tak nielogiczne i desperackie, że trudno się do tego merytorycznie odnieść. Ktoś, kto ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, oskarża innych - powiedział w rozmowie z Interia Sport Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, o liście sporządzonej przez Marcina Romanowskiego. To poseł Prawa i Sprawiedliwości, który został pozbawiony immunitetu i uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgry.
W skrócie
- Marcin Romanowski, były poseł PiS z immunitetem uchylonym przez Sejm, ukrywa się na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.
- Mimo postawionych mu zarzutów, Romanowski publikuje w internecie listę polityków rządzących, których oskarża o zamach stanu i wzywa do ukarania dożywociem.
- Apoloniusz Tajner, były prezes PZN i obecny poseł KO, krytykuje uwagę mediów skupioną na jego nazwisku oraz działania Romanowskiego.
Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, któremu uchylony został immunitet, otrzymał na Węgrzech azyl polityczny. Stamtąd próbuje rozliczać rządzących.
Stworzył nawet w internecie stronę, na której znajduje się lista zawiadomień do prokuratury, jakie złożył poseł. Wszystko pod hasłem "Oczyścić Polskę".
Marcin Romanowski grozi rządzącym dożywociem. Apoloniusz Tajner mówi o "agresywnych nagłówkach"
Romanowski, który sam ścigany jest przez wymiar sprawiedliwości, w ramach działalności poselskiej interweniuje w związku z informacjami o łamaniu prawa przez polityków rządzącej koalicji.
W wielu opublikowanych zawiadomieniach znajdują się nazwiska polityków koalicji rządzącej, którzy zdaniem Romanowskiego powinni trafić do więzienia. Wśród zawiadomień są także te w sprawie "konstytucyjnego zamachu stanu" z 31 stycznia 2025 roku i drugie z 10 sierpnia 2025 roku w sprawie "konstytucyjnego zamachu stanu na organy chroniące wolność mediów i wolność słowa".
Na tych listach znajduje się największa liczba polityków koalicji rządzącej, którzy zdaniem Romanowskiego, powinni odpowiedzieć karnie. Polityk PiS wskazuje, że za te czyny maksymalną karą jest kara dożywocia.
Wśród tych nazwisk można dostrzec wielu ludzi związanych ze światem sportu. Są tam zatem: Jagna Marczułajtis-Walczak (była snowboardzistka, europosłanka Koalicji Obywatelskiej), Małgorzata Niemczyk (była siatkarka, posłanka KO), Robert Dowhan (były żużlowiec, poseł KO), Paweł Papke (były siatkarz, poseł KO), Apoloniusz Tajner (były prezes PZN, a obecnie prezes Kapituły Honorowych Prezesów Sportu i poseł KO) oraz Robert Wardzała (były żużlowiec, poseł KO). Jest także Tomasz Zimoch, były dziennikarz radiowy i komentator sportowy, który od kilku lat jest posłem.
Tajnera bardzo ubodło to, że media do poinformowania o wspomnianej liście wykorzystały jego nazwisko w tytułach, choć przecież figuruje na niej około 300 osób.
Każdy poseł i europoseł koalicji został oskarżony o zamach stanu. Około 300 osób według Pana Romanowskiego powinno siedzieć dożywotnio. Uwaga w artykułach skupiła się na mnie, bo nazwisko nośne, to się dobrze klika. Dziwi mnie tylko, że autorzy tekstów decydują się na takie atakujące, agresywne nagłówki wobec mnie. Zadziwiające. Powinni wspierać ludzi sportu - tym bardziej niewinnych - a nie używać nazwisk dla zwiększenia swoich zasięgów w mediach. Pan Romanowski żąda dożywocia dla około 300 posłów, a moje nazwisko zostało użyte w tytułach po to, by artykuły się klikały. To abstrakcja
Marcinowi Romanowskiemu Prokuratura Krajowa postawiła 11 zarzutów
Przypomnijmy, że Romanowskiemu Prokuratura Krajowa postawiła w lipcu 2024 roku 11 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dotyczących Funduszu Sprawiedliwości oraz ponad 112 mln zł nieprawidłowo wydanych środków.
Sejm uchylił jego immunitet i zezwolił na aresztowanie. Romanowski trafił jednak na Węgry, gdzie w grudniu zeszłego roku uzyskał azyl polityczny. Za Romanowskim wystawiony został list gończy, a nawet europejski nakaz aresztowania.