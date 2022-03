Mistrzostwa świata w lotach 2022 w Vikersund rozpoczęły się w piątek od pierwszej i drugiej serii indywidualnych zmagań - konkurs, w którym wzięło udział 40 zawodników, rozpoczął się o godz. 16.30.

Na liście startowej znalazły się nazwiska czterech Polaków - Jakuba Wolnego, Pawła Wąska, Kamila Stocha i Piotra Żyły - to właśnie ostatni z wymienionych spisał się najlepiej z "Biało-Czerwonych" w serii próbnej.

Reklama

Co ważne, po piątkowym współzawodnictwie z indywidualnej walki na MŚ odpadła dziesiątka skoczków - w sobotę na belce zamelduje się już tylko najlepsza trzydziestka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch dla Interii: Musi upłynąć dużo wody. Wideo INTERIA.TV

Mistrzostwa świata w lotach. Vikersund. Pierwsza seria sobotniego konkursu

Serca polskich kibiców zabiły mocniej po raz pierwszy, kiedy na belce zasiadł Jakub Wolny - 26-latek popisał się w swoim inauguracyjnym skoku odległością wynoszącą 219 m i od razu był pewien awansu do kolejnej serii.

Paweł Wąsek leciał z kolei po kilku chwilach bardzo nisko nad zeskokiem - ostatecznie nie dotarł do 200 m, "wyciągając" 196 m - to jednak zupełnie wystarczyło, by ze spokojem mógł myśleć o następnej odsłonie walki o punkty na Vikersundbakken.

Piotr Żyła po swoim skoku znalazł się tuż za Wolnym - w swojej próbie osiągnął 215 m. Skaczący zaraz po nim Kamil Stoch uzyskał tymczasem 206,5 m.

Dzięki tym rezultatom obejrzeliśmy komplet "Biało-Czerwonych" w drugiej serii - i komplet obejrzymy też w sobotę w trzeciej i czwartej odsłonie MŚ. Wolny był początkowo 13., Żyła 15, Stoch 19., a Wąsek 25.

Tymczasem podium pierwszej serii wyglądało następująco: Marius Lindvik (232,5 m), Anže Lanišek (230 m), Timi Zajc (242,5 m). Skok Zajca był najdłuższy, natomiast Słoweniec otrzymał niższe noty niż bezpośredni rywale.

Mistrzostwa świata w lotach. Vikersund. Druga seria sobotniego konkursu. Wygrana Mariusa Lindvika

Drugą serię - odbywającą się pod znakiem pogarszających się warunków - ekipa Polaków rozpoczęła naturalnie od podejścia Pawła Wąska. Ten niestety nie pokazał najlepszego skoku i osiągnął 181,5 m, łącznie uzyskując 329,4 pkt. Gorzej poradził sobie też Kamil Stoch, który dotarł do 196. m (i dopisał do swojego konta ostatecznie równo 366 pkt).

Pechowo potoczyły się też losy Piotra Żyły, który po niespokojnym locie i walce w powietrzu wylądował na 187. m, ostatecznie otrzymując w sumie 374,4 pkt. Trzeba jednak przyznać, że trafiły mu się wyjątkowo niełatwe warunki.

Podobnie było w przypadku Jakuba Wolnego - ten zdołał polecieć 197 m i zdobyć łącznie 394 pkt, pozostał więc najlepszy w gronie naszych "Orłów".

Ostatecznie piątkową odsłonę MŚ wygrał Marius Lindvik, który w drugim skoku uzyskał odległość 226,5 m, ale reszta podium uległa przemodelowaniu - drugi był Stefan Kraft, trzeci Domen Prevc.

Początek trzeciej serii MŚ w lotach w Vikersund - w sobotę o godz. 16.30.

Mistrzostwa świata w lotach. Vikersund. Końcowe rezultaty. Wyniki Polaków

(podano odległości uzyskane w obu seriach oraz końcową punktację)

1. Marius Lindvik 232,5 m, 226,5 m; 457,5 pkt

2. Stefan Kraft 225,5 m, 230 m; 451 pkt

3. Domen Prevc 231,5 m, 222,5 m; 437,6 pkt

...

12. Jakub Wolny 219 m, 197 m; 394 pkt

19. Piotr Żyła 215 m, 187 m; 374,4 pkt

21. Kamil Stoch 206,5 m, 196 m; 366 pkt

29. Paweł Wąsek 196 m, 181,5 m; 329,4 pkt