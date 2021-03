Miasto Rimini we Włoszech będzie gospodarzem Ligi Narodów siatkarzy i siatkarek w 2021 roku. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). Dodatkowo przekazano informacje na temat formatu oraz harmonogramu rozgrywek.

FIVB poinformowała, że włoskie miasto Rimini będzie gospodarzem Siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet i Mężczyzn 2021 w "bezpiecznej bańce". Ma to zapewnić sportowcom możliwość bezpiecznego współzawodnictwa i pokazać siatkówkę na żywo milionom kibiców na całym świecie.

Koncepcja "bezpiecznej bańki" została zatwierdzona przez Radę VNL w styczniu i pozwoli na przyjęcie najlepszych męskich i żeńskich siatkarskich reprezentacji na czas trwania całego wydarzenia.

Drużyny będą rywalizować w formacie każdy z każdym, rozgrywając w sumie po 15 meczów na drużynę, od 25 maja do 20 czerwca w przypadku siatkarek i od 28 maja do 23 czerwca w przypadku siatkarzy. Cztery najlepsze reprezentacje kobiece i męskie, a nie jak zwykłe sześć, awansuje do finałów VNL, aby walczyć o ostateczny tytuł mistrzów Siatkarskiej Ligi Narodów.

W bezpiecznej bańce rozegrane zostaną 124 mecze

Półfinały i finały siatkarek odbędą się odpowiednio 24 i 25 czerwca, natomiast siatkarze zagrają 26 i 27 czerwca. W ciągu 31/32 dni w każdym z turniejów w bezpiecznej bańce rozegrane zostaną 124 mecze siatkówki na najwyższym poziomie, a zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych osób będzie głównym priorytetem.

