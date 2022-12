O awans do niedzielnego konkursu w Szwajcarii walczyło siedmiu reprezentantów Polski. Na belce startowej zasiedli kolejno Jakub Wolny (nr 5), Aleksander Zniszczoł (nr 16), Tomasz Pilch (nr 21), Paweł Wąsek (nr 36), Kamil Stoch (nr 45), Piotr Żyła (nr 53) oraz lider PŚ Dawid Kubacki (nr 57), triumfator obu konkursów inauguracyjnych w Wiśle oraz zawodów w Titisee-Neustadt .

Jakub Wolny poszybował tylko na 106,5 m, za co przyznano mu 90,4 pkt - 42. miejsce. Lepiej poszło Aleksandrowi Zniszczołow i, który za próbę na 111,5 m otrzymał 98 pkt i zajął 37. pozycję. Zupełnie nie powiodło się Tomaszowi Pilchowi , który wylądował tylko na 87 metrze i z 87 punktami nie miał szans na awans do finałowej "50" (54. lokata, przedostatnia spośród sklasyfikowanych)

Kwalifikacje w Engelbergu. Paweł Wąsek zdyskwalifikowany!

Początkowo powody do radości miał za to Paweł Wąsek, który za skok na odległość 123,5 "zapracował" na 124,6 pkt, ale zaraz nadeszła informacja, że Polak został zdyskwalifikowany za niedopięty zamek pod szyją w kombinezonie!

Powody do zadowolenia miał za to Kamil Stoch: 135,5 m oraz dobre noty za styl dały trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu 147,2 pkt i na pewien czas dały mu prowadzenie w klasyfikacji. "Przebił" go Norweg Robert Johansson po skoku na 137 m. Kwalifikacje wygrał ostatecznie Austriak Manuel Fettner - 139 m, przed Niemcem Karlem Geigerem - 140 m. Stoch zajął 5. lokatę, najlepszą z Polaków.