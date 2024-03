Lider kadry powiedział "dość" po sezonie. Nie chciał tego dłużej kryć 

Sezon 2023/24 w skokach narciarskich należał do Stefana Krafta . Reprezentant Austrii po pierwszym konkursie został liderem Pucharu Świata i żółtej koszulki nie ściągnął do końca zimy. Ponadto trzynaście razy stawał na najwyższym stopniu podium. W styczniu pobił rekord legendarnego Janne Ahonena (108. miejsc na podium PŚ) i został jedynym skoczkiem, który najwięcej razy meldował się w TOP 3. Dzięki serii zwycięstw w konkursach PŚ 30-latek wyprzedził w klasyfikacji wszech czasów naszych Orłów: Kamila Stocha i Adama Małysza , którzy 39 razy stawali na najwyższym stopniu podium. Austriak ma na koncie już 43. wygrane i powoli przymierza się do wyniku Mattiego Nykaenena (46. zwycięstw) i rodaka Gregora Schlierenzauera (53. triumfy).

Andrzej Person o Kamilu Stochu: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. WIDEO

Andrzej Person o Kamilu Stochu: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Duże zaskoczenie po sezonie Pucharu Świata. Lider kadry ogłosił to wprost

Niko Kytosaho od początku sezonu regularnie punktował w zawodach. W klasyfikacji generalnej całego cyklu zgromadził łącznie 189. pkt, co dało mu 30. miejsce w tabeli. Ponadto minionej zimy dwukrotnie uplasował się w czołowej dziesiątce. Formą zaskoczył na MŚ w lotach. W Austrii sportowiec uplasował się na 7. miejscu. "Te zwody zaczęły się dla mnie jak we śnie i od pierwszego skoku nabrałem tyle pewności siebie, że siłą rozpędu udało mi się oddać drugi dobry skok, a potem trzeci. Pod względem psychicznym był to bardzo trudny dzień. Przez ponad cztery godziny czekaliśmy na skoczni, na to co się wydarzy, a potem trzeba było oddać skok. Jestem naprawdę zadowolony z tego, że udało mi się zachować energię. Trudno dodać tu coś więcej. Jestem po prostu szczęśliwy" - mówił skoczek w wywiadzie dla portalu Is.fi.