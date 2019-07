Słoweniec Timi Zajc, skokiem na 128 m, wygrał kwalifikacje przed niedzielnym konkursem indywidualnym letniej Grand Prix w skokach w Wiśle. Drugi był Dawid Kubacki (124,5 m), a trzeci - Niemiec Markus Eisenbichler (126,5 m). Awans wywalczyło 11 z 12 reprezentantów Polski.

"Wpadkę" zaliczył Stefan Hula (110,5 m), który jako jedyny z dwunastu Polaków nie zakwalifikował się do niedzielnych zawodów. Czwarte miejsce zajął Jakub Wolny po ładnym skoku na 130,5 m. Szósty był Aleksander Zniszczoł, który poszybował najdalej z naszych skoczków, aż na 133 m.

W sobotnim konkursie drużynowym wystąpią: Kubacki, Zniszczoł, który błysnął w kwalifikacjach, a także Piotr Żyła i Kamil Stoch.

- Dla mnie już wcześniej pewny był start najmocniejszej naszej trojki (Stoch, Kubacki, Żyła - red.). Na treningach widać, na co ich stać. Ostatnią decyzją było to, czy w zawodach drużynowych wystartuje Olek czy Jakub. Ten pierwszy skakał dziś równiej i dlatego on wystąpi - powiedział dziennikarzom trener Polaków Michal Doleżal.



"Biało-Czerwoni" zadebiutowali pod wodzą nowego trenera. W Wiśle pojawił się także poprzedni opiekun Orłów, Austriak Stefan Horngacher, już jako szkoleniowiec reprezentacji Niemiec.

Poprzedzające kwalifikacje dwie serie treningowe wygrali: triumfator klasyfikacji generalnej sprzed roku, Rosjanin Jewgienij Klimow i Słoweniec Zajc. Najlepiej z reprezentantów Polski na treningach spisywał się Kubacki.

W kwalifikacjach Kubacki, zwycięzca LGP sprzed dwóch lat, przy niesprzyjającym wietrze, skoczył 124,5 m. Szczęścia do warunków nie mieli też Żyła (122 m, 13. miejsce) i Stoch (118 m, 28. miejsce). Maciej Kot wylądował na 121 m i zajął 31. miejsce.



Nie mieli kłopotów z kwalifikacją, skaczący na początku z wyższej belki, zawodnicy spoza kadry A. Świetnie spisali się: wspomniany Zniszczoł (133 m) i Andrzej Stękała (132,5 m, 12. miejsce).



Bardzo dobrze skoczył też Kacper Juroszek. 18-letni talent wylądował na 127 m (24. miejsce). Jedną lokatę wyżej uplasował się Paweł Wąsek (121 m.) 123 m skoczył Klemens Murańka (40. miejsce), a 120,5 m - Tomasz Pilch (44. miejsce).

W sobotę o 20.15 w Wiśle odbędzie się konkurs drużynowy, w niedzielę o 17.30 - konkurs indywidualny.



Czołówka kwalifikacji:

Program LGP w Wiśle:

sobota, 20 lipca

19.15 - seria próbna

20.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 21 lipca

16.30 - seria próbna

17.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Waldemar Stelmach