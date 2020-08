Dawid Kubacki wygrał serię próbną przed niedzielnym konkursem Letniej Grand Prix w Wiśle. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce.

Kubacki potwierdził, że ma ochotę znów stanąć na najwyższym stopniu podium. Nasz zawodnik oddał skok na odległość 127,5 m.



Tyle samo co Kubacki uzyskał drugi Austriak Philipp Aschenwald. Polak wygrał dzięki rekompensacie za wiatr oraz za to, że próbę miał z ósmej belki, a Austriak z 10.



Z bardzo dobrej strony pokazał się Kamil Stoch. Orzeł z Zębu uplasował się na trzecim miejscu za próbę na 125 m.



W pierwszej dziesiątce mieliśmy jeszcze dwóch reprezentantów Polski - Kamila Murańkę, który był 11. (126,5 m) i Tomasza Pilcha (8.miejsce, 127,5 m). Oni skakali z dłuższego rozbiegu.



Na 11. miejscu serię próbną zakończył Piotr Żyła (125 m). Stefan Hula wylądował na 124. metrze, co dało mu 16. lokatę.



Konkurs rozpocznie się o godz. 17.30.