Polscy skoczkowie rozpoczynają cykl letniej Grand Prix konkursem drużynowym w Wiśle. W roli trenera Orłów debiutuje Czech Michal Doleżal. Sprawdzaj przebieg rywalizacji w Interii!

Doleżal od pierwszych zawodów pokazuje, że nie boi się trudnych decyzji. Do drużyny na sobotni konkurs włączył Aleksandra Zniszczoła z kadry B, który dobrze spisywał się podczas piątkowych skoków. Rywalizację zaczyna Piotr Żyła, po nim Zniszczoł, a dalej Kamil Stoch i drugi w piątkowych kwalifikacjach Dawid Kubacki.

Kto może zagrozić Polakom, którzy wygrali pięć z sześciu ostatnich letnich drużynówek w Wiśle? Na drodze do trzeciej wygranej z rzędu Orłów w LGP na skoczni im. Adama Małysza mogą stanąć choćby Niemcy, prowadzeni od tego roku przez Stefana Horngachera. Austriak po trzech latach sukcesów z polską drużyną objął ekipę naszych rywali.

I seria

Pierwszą serię rozpoczął skokiem na 113 m Fin Niko Kytosaho. Rosjanin Michaił Maksimoczkin wylądował dokładnie w tym samym miejscu. Zdecydowanie lepiej spisał się Czech Viktor Polaszek, który skoczył 128 m. Szwajcar Andreas Schuler też dołączył do grona 113-metrowców. Tilen Bartol wylądował na 129,5 potwierdzając aspiracje Słoweńców do triumfu w konkursie. Słowenia o cztery punkty wyprzedzała Czechy.

O pięć metrów słabszy od Bartola okazał się Norweg Johann Andre Forfang. Nie zaszalał Austriak Gregor Schlierenzauer, lądując na 122,5 m. 22-letni Japończyk Naoki Nakamura doleciał do 120 m. Niemcy zaczęli od skoku Karla Geigera na 124 m. A Polacy? Piotr Żyła nie zawiódł własnej publiczności i skoczył 128 m. Po pierwszej kolejce Polska prowadziła o punkt przed Słowenią i cztery przed Czechami.

Tomasz Vanczura mocno zepsuł Czechom wynik, skacząc w drugiej kolejce tylko 104 m. Po skoku Anże Laniszka na 121,5 m na prowadzenie wyszła Słowenia. Robin Pedersen na tyle poprawił sytuację Norwegów, lądując na 121,5 m, że wskoczyli oni przed Czechów. Tylko 115 m skoczył Austriak Clemens Aigner. Za to Keiichi Sato wylądował aż na 127 m i Japonia wskoczyła na drugie miejsce za Austrią. Niemiec Constantin Schmid doleciał do 122 m. Nie zawiódł zaufania trenera Doleżala Aleksander Zniszczoł, który skoczył 125,5 m. Po drugiej kolejce Polska powiększyła przewagę nad Słowenią do 4,3 pkt. Na trzecim miejscu wspólnie Japonia i Norwegia.



Z Wisły Waldemar Stelmach