LGP w skokach. Piotr Żyła: Fajnie stoi się z kolegami na podium

Sobotni konkurs indywidualny zdecydowanie należał do „Biało-Czerwonych”. Nasi skoczkowie wypełnili komplet miejsc na podium, sprawiając radość sobie i kibicom, którzy zdecydowali się kibicować im na żywo. Piotr Żyła zajął trzecie miejsce, jak zwykle żartując tuż po swoich próbach. Odniósł się między innymi do niedzielnego finału Ligi Mistrzów, w którym wystąpi Robert Lewandowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LGP w skokach. Dawid Kubacki po konkursie w Wiśle. Wideo INTERIA.TV

Powrót do rywalizacji na skoczni narciarskiej nie mógł ułożyć się lepiej dla naszych skoczków. Podopieczni Michala Doleżala zgarnęli trzy najlepsze miejsca dla siebie, pokazując, że są w dobrej dyspozycji przed zbliżającą się wielkimi krokami zimą.

Reklama

Najniższy stopień podium po skokach na odległość 121,5 i 131 m zagwarantował sobie Piotr Żyła. Reprezentant Polski nie mógł odmówić sobie żartów, rozmawiając z dziennikarzami w gęstych strugach deszczu, który rozpadał się nad wiślańskim obiektem tuż po sobotniej rywalizacji.

- Ważne, że nie trzeba było skakać w deszczu. Na koniec taka ochłoda i przyjemny deszczyk. Ja jestem przygotowany, klapeczki są - żartował po swoim występie Piotr Żyła.

„Wewiór” podium podzielił z drugim Kamilem Stochem oraz Dawidem Kubackim, którzy błyszczeli przed swoją publicznością. Skoczek przyznał, że podobne zakończenie zawodów, chciałby oglądać zimą.

- Fajnie się stoi z kolegami na podium. Wiadomo, że to jest lato i fajnie by było powtórzyć to zimą - dodał polski skoczek.