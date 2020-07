Międzynarodowa Federacja Narciarska potwierdziła termin letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle-Malince - informuje Skijumping.pl. Impreza ma odbyć się pod koniec sierpnia, a już wkrótce ruszy sprzedaż biletów. Organizatorzy zapowiadają niższe ceny wejściówek.

Fani skoków narciarskich z niecierpliwością czekali na informację, czy tegoroczne letnie Grand Prix w Wiśle-Malince odbędzie się, jak zwykle. Główną rozterką była oczywiście sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która skutecznie wywróciła do góry nogami kalendarze organizatorów imprez sportowych oraz ambitne plany sportowców.

Teraz kibice mogą być już pewni, że w dniach 21-23 sierpnia na skoczni im. Adama Małysza znów odbędzie się LGP. Międzynarodowa Federacja Narciarska oficjalnie potwierdziła datę.

Na beskidzkim obiekcie rozegrane zostaną dwa konkursy. Najpierw zawodnicy powalczą w rywalizacji drużynowej, a dzień później zmierzą się indywidualnie. Tym samym będzie to inauguracja tegorocznej edycji skoków na igelicie najwyższej rangi.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, sprzedaż wejściówek na wydarzenie ma ruszyć na przełomie lipca i sierpnia. Bilety mają być nieco tańsze niż w latach poprzednich. Dokładny kształt imprezy ma być natomiast tożsamy z aktualnymi obostrzeniami, obowiązującymi pod koniec wakacji.

Z pewnością letnie skoki w Wiśle nie będą wyglądały dla kibiców dokładnie tak samo, jak chociażby przed rokiem.

