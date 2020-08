Weekend w Wiśle zdecydowanie należał do "Biało-Czerwonych". Chociaż podczas jedynych tego lata konkursów z cyklu LGP nie zjawili się wszyscy skoczkowie z czołówki. Trener Michał Doleżal i tak ma powody do zadowolenia. Tuż po niedzielnym konkursie, szkoleniowiec podsumował występ swoich podopiecznych.

Dwa dni, dwa konkursy indywidualne i dwa podia w dokładnie takim samym składzie. Letnie Grand Prix w Wiśle przyniosło Polakom dużą dozę pozytywów przed dalszą pracą nad przygotowaniami do nowego sezonu. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, do czołowej trójki wskoczyli kolejno Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła.

- Ta trójka zrobiła, to co miała. Tomek Pilch spisał się bardzo dobrze. Klimek Murańka też, chociaż szkoda, że w niedzielę dobrze nie wylądował. Trzeba się z tego powodu cieszyć - ocenił na gorąco Michał Doleżal.

Trener polskich skoczków odwołał się między innymi do pomysłu wspólnych treningów kadry A i B. Sportowcy dzięki temu wzajemnie się uzupełniają, zaś sztab szkoleniowy stara się każdego traktować na równi, przyglądając się z osobna najdrobniejszym aspektom.

- Staramy się wszystkim dawać to samo. Myślę, że teraz reszta się obudzi i na pewno będzie chciała wyciągnąć od siebie więcej - powiedział 42-latek.

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z tego, że do Polski nie przyjechało kilka znaczących nazwisk, zaś do zimy pozostało jeszcze sporo czasu. Zapytany o Kamila Stocha przyznał z kolei, że pojawił się u niego problem z timingiem.

- Pojawiły się problemy z timingiem. To pierwsze po kilku miesiącach zawody i każdy reaguje inaczej. W Wiśle brakowało, z tego, co policzyłem, około 15 zawodników ze ścisłej czołówki. Do zimy jest jeszcze trochę czasu. Są rezerwy i musimy dalej tak samo pracować - dodał czeski szkoleniowiec.