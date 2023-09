LGP w Hinzenbach. Polacy bez podium, duża wpadka jednego z naszych skoczków

Niespełna tydzień po zmaganiach w rumuńskim Rasnovie skoczkowie powrócili do rywalizacji w Letnim Grand Prix i tym razem podeszli do walki o kolejne punkty na skoczni K-85 w austriackim Hinzenbach. W zawodach tych najlepszy okazał się Andreas Wellinger, natomiast spośród Polaków najwyżej, bo na siódmej pozycji, został sklasyfikowany Dawid Kubacki. Niestety do drugiej serii nie przeszedł w ogóle Aleksander Zniszczoł, wcześniej bardzo dobrze radzący sobie w LGP.