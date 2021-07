Zawody w Wiśle tradycyjnie zainaugurują cykl Letniego Grand Prix.



W piątek rozegrane zostaną kwalifikacje do sobotnich zawodów. Niedzielne zawody nie wymagają kwalifikacji - Polacy nie będą mogli wystawić już w nich grupy krajowej, wobec czego do rywalizacji przystąpi 49 zawodników.



Z kolei w piątkowych kwalifikacjach weźmie udział aż 12 Polaków. Na liście startowej zobaczymy kolejno: Jarosława Krzaka (nr 1), Tomasza Pilcha (nr 19), Stefana Hulę (nr 21), Macieja Kota (nr 26), Pawła Wąska (nr 34), Aleksandra Zniszczoła (nr 37), Klemensa Murańkę (nr 40), Jakuba Wolnego (nr 44), Andrzeja Stękałę (nr 48), Dawida Kubackiego (nr 50), Piotra Żyłę (nr 51) oraz Kamila Stocha (nr 53).



Wśród pań przystąpią do rywalizacji cztery Polki: Nicole Konderla (nr 1), Joanna Szwab (nr 5), Wiktoria Przybyła (nr 14) oraz Anna Twardosz (nr 19).

Program GP w Wiśle:

Piątek, 16 lipca



13.00 - kwalifikacje kobiet,



17.30 - kwalifikacje mężczyzn,



Sobota, 17 lipca



13.00 - konkurs kobiet,



17.35 - konkurs mężczyzn,



Niedziela, 17 lipca



13.00 - konkurs kobiet,



17.35 - konkurs mężczyzn.