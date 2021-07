Stoch wystąpił we wczorajszych kwalifikacjach. Zaprezentował się bardzo dobrze, bo wygrał. Dziś jednak nie będzie mógł skakać. Zmaga się bowiem z kontuzją stawu skokowego.



Pod jego nieobecność, najlepszym z Polaków w serii próbnej przed sobotnim konkursem Letniego Grand Prix w Wiśle, był Dawid Kubacki. Skoczył 127,5 m i wygrał.



Dobrze zaprezentował się także Jakub Wolny. Po skoku na 128 m, zajął drugie miejsce, ex aequo z Peterem Prevcem.



Inni nasi skoczkowie znaleźli się na dalszych pozycjach. Piotr Żyła był 11, po skoku na 121 m. Stefan Hula uzyskał 116,5 m, co dało mu 16. lokatę, a pozycję niżej uplasował się Andrzej Stękała, z odległością 118 m.



Klemens Murańka, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot uplasowali się obok siebie, odpowiednio na 28., 29., 30. i 31. miejscu.



Najsłabiej zaprezentowali się Tomasz Pilch, który skokiem na 104,5 znalazł się na 38. miejscu oraz Jarosław Krzak, który uzyskał 106 m, co dało mu 43. miejsce.



Sobotni i niedzielny konkursy w Wiśle inaugurują cykl Letniego Grand Prix.



