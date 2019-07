W sobotę w Wiśle odbędzie się pierwszy konkurs 26. edycji Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Zmaganiami na obiekcie im. Adama Małysza w roli trenera polskiej kadry oficjalnie zadebiutuje Czech Michal Doleżal. Najważniejszy będzie jednak dopiero sezon zimowy.

Doleżal wiosną na stanowisku zastąpił Stefana Horngachera, którego trzyletni okres pracy z "Biało-Czerwonymi" był bardzo owocny. Austriak będzie teraz prowadził reprezentację Niemiec.

- Wszyscy czekają, jak zaprezentuje się nasz zespół po zmianach w sztabie szkoleniowym. Ten stres będzie nam towarzyszył podczas konkursów w Wiśle i to jest nieuniknione. Sezon letni jest dla nas okresem przygotowawczym do zimy. Przez ten czas ciężko pracujemy i wszyscy staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, i wierzymy, że wyniki przyjdą - powiedział czeski szkoleniowiec cytowany na stronie internetowej PZN.

Na sobotę zaplanowano konkurs drużynowy. W piątkowych kwalifikacjach do niedzielnej rywalizacji indywidualnej wystąpią: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Stefan Hula, Jakub Wolny z kadry A oraz z jej bezpośredniego zaplecza Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała, Tomasz Pilch, Klemens Murańka i Kacper Juroszek, który zadebiutuje w zawodach tej rangi.

W klasyfikacji generalnej LGP 2016 triumfował Kot, a w 2017 Kubacki. Przed rokiem polską dominację przerwał Rosjanin Jewgienij Klimow. Trzeci w "generalce" był wówczas Żyła, a czwarty Stoch.

Zawodnikiem, który odnosił w Letniego GP największe sukcesy, jest Adam Małysz. Trzykrotnie - w 2001, 2004 i 2006 roku - zajmował pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej (tyle samo zwycięstw ma Austriak Thomas Morgenstern). Najwięcej, bo w sumie aż sześć razy stawał na podium - w 2007 roku był drugi, a w 2009 i 2010 trzeci. Do tych sukcesów nie przywiązuje jednak wielkiej wagi.

- Wygrać klasyfikację generalną Letniego GP to absolutnie nie to samo, co regularnie stawać na podium zimą. Z drugiej strony, po słabszych występach na igelicie nie ma co załamywać rąk. Jest czas na poprawę, na zbudowanie formy - powiedział Małysz, obecnie dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej w PZN.

Konkursy Letniego Grand Prix w skokach narciarskich mają długą historię, pierwsze odbyły się w 1994 roku. Składały się na nie trzy imprezy: w Hinterzarten, Predazzo i Stams. W tegorocznej edycji zaplanowano osiem konkursów indywidualnych i trzy drużynowe, w tym jeden zespołów mieszanych.

Program 26. Letniego Grand Prix w skokach narciarskich:

20 lipca Wisła (Polska) HS 134 konkurs drużynowy

21 lipca Wisła (Polska) HS 134 konkurs indywidualny

27 lipca Hinterzarten (Niemcy) HS 108 konkurs drużyn mieszanych

27 lipca Hinterzarten (Niemcy) HS 108 konkurs indywidualny

10 sierpnia Courchevel (Francja) HS 135 konkurs indywidualny

17 sierpnia Zakopane (Polska) HS 140 konkurs drużynowy

18 sierpnia Zakopane (Polska) HS 140 konkurs indywidualny

23 sierpnia Hakuba (Japonia) HS 131 konkurs indywidualny

24 sierpnia Hakuba (Japonia) HS 131 konkurs indywidualny

29 września Hinzenbach (Austria) HS 90 konkurs indywidualny

5 października Klingenthal (Niemcy) HS 140 konkurs indywidualny

Program LGP w Wiśle:

piątek, 19 lipca

16.30 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 20 lipca

19.15 - seria próbna

20.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 21 lipca

16.30 - seria próbna

17.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego