W Zakopanem na obiekcie im. Stanisława Marusarza trwa indywidualny konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Śledź przebieg rywalizacji razem z Interią z udziałem siedmiu reprezentantów Polski.

To już ostatni akord uczty dla tysięcy polskich kibiców, którzy przez cały weekend z Letnią GP w stolicy polskich Tatr znów tworzą niezwykłą atmosferę.



Jednak w sobotę nasi skoczkowie wystawili swoich fanów na wielką próbę nerwów. Drużyna w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki na półmetku rywalizacji zajmowała dopiero piąte miejsce. Na szczęście w serii finałowej wszyscy nasi zawodnicy wyraźnie się poprawili, co pozwoliło im awansować aż na drugie miejsce. Wygrali Japończycy, którzy byli liderami już po pierwszej serii i zasłużyli na końcowy triumf, wyprzedzając Orłów Michala Doleżala o 10,8 pkt. Miejsce na najniższym stopniu podium uzupełnili Norwegowie.

W trwającym konkursie indywidualnym, oprócz wymienionej wyżej czwórki "Biało-Czerwonych", zaprezentują się także: Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Stefan Hula.



Postawa polskich skoczków w serii próbnej mogła budzić w sercach zgromadzonych w Zakopenem kibiców spore nadzieje. Najlepszy okazał się w niej bowiem Stoch, a na trzecie miejsce wskoczył Kubacki. Polaków rozdzielił Jewgienij Klimow.





Przebieg pierwszej serii:

Właściwy konkurs na Wielkiej Krokwi otworzył Austriak Clemens Leitner, osiągając odległość 126,5 metra. Z pierwszego miejsca zepchnął go dopiero startujący z numerem 4 Rosjanin Roman Trofimow. Nikt z pierwszej spośród pierwszej dziesiątki startujących nie zdołał wyprzedzić 29-latka.

Postawa skoczków, podobnie jak w czasie serii próbnej, była mocno uzależniona od warunków atmosferycznych. Wiatr wprawdzie ciągle wiał pod narty, lecz ze zmienną prędkością, a z mocniejszych podmuchów skorzystała czołowa trójka.



Dobrym skokiem popisał się w pierwszej serii najstarszy w stawce 38-letni Simon Amman, który poszybował na 127 metr. Była to na ten moment najdalsza odległość, lecz duża liczba odjętych punktów za wiatr pozwoliła mu na zajęcie dopiero czwartej pozycji.

Jako pierwszy wśród Biało-Czerwonych na belce pojawił się Kamil Stoch. Polak potwierdził, że dobry występ w serii próbnej nie był przypadkiem i jako pierwszy przekroczył granicę 130 metrów. Nasz Mistrz Olimpijski znacznie wyprzedził wszystkich dotychczasowych konkurentów - skok na 137,5 metra pozwolił mu wyprzedzić drugiego Trofimova o niemal 24 punkty.

Radość polskich fanów przygasła nieco po słabym skoku Stefana Huli. Urodzony w Szczyrku zawodnik osiągnął tylko 112 metrów, przez co po swoim skoku zajął dopiero 22 miejsce, co nie dawało nadziei na awans do drugiej serii.



Drugim skoczkiem, który zdołał osiągnąć 130 metr był Norweg Robin Pedersen, który uplasował się tuż za plecami Stocha. Bardzo solidnie zaprezentował się także Aleksander Zniszczoł. 128 metrów pozwoliło Polakowi wskoczyć na trzecie miejsce i być pewnym występu w drugiej turze zawodów. Do czołówki dołączył po swoim skoku również zwycięzca kwalifikacji - Killian Peier.