Letnia Grand Prix w skokach narciarskich nie była rozgrywana w Zakopanem od 2011 roku. W ten weekend skoczkowie powrócą do rywalizacji na igelicie Wielkiej Krokwi. To tam latem Adam Małysz trzykrotnie wygrywał.

W ostatnich latach Letnia Grand Prix w skokach narciarskich w Polsce organizowana była na wiślańskim obiekcie w Malince. Tak samo było też i w tym roku, ale do kalendarza letnich skoków powróciło Zakopane.

Po raz pierwszy LGP na Wielkiej Krokwi odbyło się we wrześniu 2004 roku. Podczas kilkuletniej historii rozgrywania letniej edycji skoków, aż trzykrotnie na najwyższym stopniu podium meldował się tutaj Adam Małysz. Polak wygrywał w edycjach w 2004, 2006 oraz w 2007 roku. Małysz meldował się także na najniższym stopniu podium w sierpniu 2007 roku - dzień przed zwycięstwem, a także w 2009 roku. Po jednym razie na trzecim miejscu plasowali się Łukasz Rutkowski (2008) oraz Kamil Stoch. Lider naszej kadry zagwarantował sobie miejsce w czołowej trójce w ostatnich rozgrywanych w Zakopanem zawodach z cyklu LGP w 2011 roku.

Zerkając na statystyki, najwięcej powodów do zadowolenia mieli do tej pory Austriacy. Tylko raz, 15 lat temu, nie postawili stopy na podium w Zakopanem. Triumfowali między innymi w konkursie drużynowym w 2011 roku. To tutaj na igelicie triumfowali Gregor Schlierenzauer i Thomas Morgenstern, który zakończył już karierę zawodowego skoczka.

W latach 2016-2017 Wielka Krokiew poddana została przebudowie. Letnie skoki w Polsce odbywały się zresztą w rodzinnej miejscowości Małysza - Wiśle.

W tym roku skoczkowie powrócą na zakopiański obiekt i zmierzą się w dwóch konkursach - drużynowym i indywidualnym. Długi weekend ze skokami rozpoczną piątkowe kwalifikacje, które przewidziano na godzinę 16:30. Pierwsza seria konkursu drużynowego ma rozpocząć się z kolei w sobotę o godzinie 15:00. Na niedzielę zaplanowano rywalizację indywidualną. Skoczkowie zasiądą na belce startowej o godzinie 13:00.

