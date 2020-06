- Najpóźniej dwa tygodnie przed terminem rozegrania Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle-Malince (22-23 sierpnia) organizator ma poinformować FIS, czy podejmie się tego zadania - poinformował prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz.

"Wszystko zależy od decyzji rządu, jak będą zdejmowanie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Jeśli nie będzie możliwości, aby zrobić zawody z udziałem kibiców, to będziemy celować we wrzesień" - powiedział Wąsowicz.

On jednak będzie chciał rekomendować władzom Polskiego Związku Narciarskiego, aby - ze względów finansowych - zawody przenieść na wrzesień. Nie wie, czy w takim przypadku Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) przełoży start cyklu, czy też zawody w Polsce nie będą w takim przypadku inauguracyjnymi.



Pierwotnie rozpoczęcie rywalizacji w LGP miało mieć miejsce 17-18 lipca w Wiśle. W kwietniu poinformowano jednak, że w tym terminie zawody się nie odbędą. Wstępnie przeniesiono je na 22-23 sierpnia i na tę chwilę byłyby to pierwsze zawody cyklu.



W ubiegłym roku w klasyfikacji generalnej LGP triumfował Dawid Kubacki. Zwyciężył także w 2017, a rok wcześniej najlepszy był Maciej Kot.



Wąsowicz poinformował też, że kadra skoczków jest po pierwszym zgrupowaniu, które odbyło się Szczyrku. W piątek większość z nich trenowała w Wiśle (jednak bez np. Kamila Stocha czy Dawida Kubackiego). Mieli oni ćwiczyć na skoczni, ale ze względu na wiatr zajęcia przeniesiono na siłownię. Kolejna oficjalna część przygotowań biało-czerwonych do sezonu ma się rozpocząć w niedzielę w Zakopanem.



Autor: Rafał Czerkawski