Inauguracja sezonu Letniej Grand Prix w skokach mężczyzn nie odbędzie się w Courchevel. Zawody we Francji oficjalnie zostały wykreślone z kalendarza FIS-u.

Konkursy na skoczni HS-135 miały odbyć się w dniach 7-8 sierpnia, najpierw dla kobiet, a dzień później mężczyzn. Tak wynikało z opublikowanego kilka dni temu kalendarza Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Teraz wiadomo, że te zapowiedzi już są nieaktualne. Decyzja ma związek z pandemią koronawirusa, a konkretnie rozporządzeniem we Francji, zgodnie z którym do końca sierpnia jest zakaz organizowania jakichkolwiek imprez masowych.



W tej sytuacji wszystko wskazuje na to, że cykl letniego skakania Stocha i spółki rozpocznie się w Polsce, na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Obecny kalendarz wskazuje datę 22-23 sierpnia.



Natomiast tydzień wcześniej (16 sierpnia we Frensztacie w Czechach) rywalizację mają rozpocząć zawodniczki.