"Lekarze byli zdziwieni". Tak Kubacki zachował się w szpitalu. Kulisy dramatu

Lekarze byli zdziwieni zachowaniem Dawida Kubackiego

Szczerze mówiąc, trudno było mi się odnaleźć w tej sytuacji, często nie wiedziałem, jak się zachować, co zrobić, co powiedzieć. Już po wyjściu ze szpitala, nawet lekarze byli zdziwieni, że gdy kazali mi siedzieć i czekać na informacje, to siedziałem i czekałem. Wielu ludzi w takich sytuacjach chodzi, dopytuje się, często nieświadomie utrudnia lekarzom pracę. Nie chciałem tego robić, bo zabierając lekarzowi czas, mógłbym sprawić, że nie zdąży pomóc mojej żonie. A ja mogę poczekać na informację pięć minut dłużej.

- To był ciężki czas, ale nie mam żalu do świata. W tym wszystkim, co przeżyliśmy wiosną, chyba najbardziej cieszyłem się z pozytywnego zakończenia. Bo mogło się to potoczyć inaczej i to byłaby zupełnie inna karta historii - dodał skoczek z Nowego Targu.