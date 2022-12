Za nami pierwsza cześć 71. Turnieju Czterech Skoczni. Impreza jak co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców i zagranicznych mediów. Emocji na skoczni Schattenbergschanze nie brakowało. Najlepiej w Oberstdorfie spisał się Norweg, Halvor Egner Granerud. 25-latek wygrał konkurs z dużą przewagą . To on aktualnie jest liderem całego cyklu.