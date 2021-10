Według informacji "Yle" Kojonkoski stracił pracę w miniony weekend. Chociaż umowa słynnego trenera miała obowiązywać się do 30 kwietnia 2022 roku, jednak została rozwiązana już sześć miesięcy wcześniej. I co zaskakujące, przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Pekinie, do których Fin przygotowywał gospodarzy od 2018 roku.



Sam Kojonkoski przyznał w rozmowie z fińskimi mediami, że otrzymał od chińskiej strony telefoniczne zwolnienie, ale cały czas czeka na pisemne, oficjalne zwolnienie z funkcji trenera reprezentacji Chin. Powodem jego zwolnienia miał być niewystarczająco wymagający styl prowadzenia skoczków. Sami zawodnicy dowiedzieli się o zmianie trenera w poniedziałek.



- Kilku skoczków chciało natychmiast zrezygnować. To był szok dla wszystkich. Stworzyliśmy im przyjazne środowisko, a ja sam byłem dla nich kimś ważnym. Staraliśmy się wyciągnąć z tej sytuacji coś pozytywnego, pokazać skoczkom, że to może być bodziec do rozwoju - powiedział Kojonkoski w rozmowie z "Yle".



Zdjęcie Mika Kojonkoski /Alex Domanski/NordicFocus / Contributor /Getty Images

