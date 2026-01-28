Legendarny Niemiec zobaczył Tomasiaka i nie wytrzymał. Niespodziewana diagnoza tuż przed IO
Już za kilka dni rozpocznie się jedna z największych sportowych imprez tego roku - Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Dla Polaków, którzy posiadają bogatą tradycję zimowych sportów, jest to bardzo ważne wydarzenie. Niestety, kibice biało-czerwonych skoczków nie przejawiają zbyt wielkich nadziei na wywalczenie medalu. Nieco inne zdanie na temat naszych reprezentantów ma natomiast legendarny już Martin Schmitt. Złoty medalista IO zwrócił szczególną uwagę na dobrze rokującego Kacpra Tomasiaka.
Zimowe igrzyska olimpijskie to jedna z tych imprez, które mogą pokryć nazwisko danego sportowca wieczną chwałą. To właśnie w czasie tego święta czołowi przedstawiciele swoich dyscyplin rywalizują o miano najlepszych sportowców świata czego ostatecznym zwieńczeniem jest oczywiście uhonorowanie kultowym medalem IO.
W tym roku oczy wielu "biało-czerwonych" kibiców zwrócone będą w stronę kompleksu narciarskiego Stadio del Salto Giuseppe Dal Ben w Predazzo, na których będziemy świadkami ostatnich olimpijskich występów Kamila Stocha. Nasz multimedalista IO kończy bowiem swoją zawodową karierę po tym sezonie. Również z tego względu dla 38-letniego mistrza przygotowano niezwykle honorowe zadanie podczas zbliżającej się imprezy.
Niestety, w perspektywie samej sportowej rywalizacji większość polskich kibiców nie ma wygórowanych oczekiwań. Nasi skoczkowie nie prezentują w tym sezonie zbyt wysokiego poziomu, często kończąc zawody PŚ daleko poza światową czołówką. Jedynym promykiem nadziei w tej sytuacji stał się 19-letni Kacper Tomasiak, który przebojem wdarł się do światowego czempionatu.
Nieco inne przekonania względem szans Polaków wyraził natomiast legendarny niemiecki skoczek Martin Schmitt. Jego zdaniem, kibice z kraju nad Wisłą mają podstawy ku temu, aby przejawiać większy optymizm przez zbliżającymi się ZIO.
Schmitt wprost o polskich skoczkach. Tak widzi ich szanse na ZIO
W rozmowie z "Faktem" Martin Schmitt przyznał, że igrzyska olimpijskie to zupełnie inny rodzaj rywalizacji niż ta, która miała miejsce podczas niedawnych Mistrzostw Świata w Lotach. Domen Prevc, dzierżący w swoim dorobku rekordowy lot na 254,5 metra, był naturalnym faworytem do odniesienia końcowego sukcesu. W przypadku włoskiej rywalizacji sytuacja może jednak wyglądać nieco inaczej. Ponadto, były skoczek skierował kilka naprawdę budujących słów w stronę wspomnianego wcześniej Kacpra Tomasiaka.
"Oczywiście, Domen jest w wybitnej formie, ale to wciąż igrzyska. Tu liczy się ten jeden konkretny dzień. Macie w Polsce utalentowaną, wschodzącą gwiazdę, chłopaka z bardzo dużą mocą na progu (Kacpra Tomasiaka - red.). Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w pojedynczym konkursie. W tym sezonie widzieliśmy już, że jeśli ktoś odda dwa wybitne skoki, jest w stanie dotrzymać kroku Domenowi. [...]. Latem widzieliśmy też niespodzianki w wykonaniu Polaków, więc nigdy nie traćcie nadziei" - mówił legendarny niemiecki zawodnik.
Dodatkowo Schmitt wypowiedział się na temat pożegnalnego występu Kamila Stocha. Złoty medalista z Salt Lake City jest przekonany, że jako sportowiec najwyższej klasy, Stoch da z siebie wszystko, aby godnie zakończyć swój udział w ZIO. Z racji na niezbyt zadowalającą formę utytułowanego Polaka, nie będzie to jednak łatwe zadanie.