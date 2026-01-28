Legendarny Niemiec zobaczył Tomasiaka i nie wytrzymał. Niespodziewana diagnoza tuż przed IO

Zimowe igrzyska olimpijskie to jedna z tych imprez, które mogą pokryć nazwisko danego sportowca wieczną chwałą. To właśnie w czasie tego święta czołowi przedstawiciele swoich dyscyplin rywalizują o miano najlepszych sportowców świata czego ostatecznym zwieńczeniem jest oczywiście uhonorowanie kultowym medalem IO.

W tym roku oczy wielu "biało-czerwonych" kibiców zwrócone będą w stronę kompleksu narciarskiego Stadio del Salto Giuseppe Dal Ben w Predazzo, na których będziemy świadkami ostatnich olimpijskich występów Kamila Stocha. Nasz multimedalista IO kończy bowiem swoją zawodową karierę po tym sezonie. Również z tego względu dla 38-letniego mistrza przygotowano niezwykle honorowe zadanie podczas zbliżającej się imprezy.

Niestety, w perspektywie samej sportowej rywalizacji większość polskich kibiców nie ma wygórowanych oczekiwań. Nasi skoczkowie nie prezentują w tym sezonie zbyt wysokiego poziomu, często kończąc zawody PŚ daleko poza światową czołówką. Jedynym promykiem nadziei w tej sytuacji stał się 19-letni Kacper Tomasiak, który przebojem wdarł się do światowego czempionatu.

Nieco inne przekonania względem szans Polaków wyraził natomiast legendarny niemiecki skoczek Martin Schmitt. Jego zdaniem, kibice z kraju nad Wisłą mają podstawy ku temu, aby przejawiać większy optymizm przez zbliżającymi się ZIO.

Schmitt wprost o polskich skoczkach. Tak widzi ich szanse na ZIO

W rozmowie z "Faktem" Martin Schmitt przyznał, że igrzyska olimpijskie to zupełnie inny rodzaj rywalizacji niż ta, która miała miejsce podczas niedawnych Mistrzostw Świata w Lotach. Domen Prevc, dzierżący w swoim dorobku rekordowy lot na 254,5 metra, był naturalnym faworytem do odniesienia końcowego sukcesu. W przypadku włoskiej rywalizacji sytuacja może jednak wyglądać nieco inaczej. Ponadto, były skoczek skierował kilka naprawdę budujących słów w stronę wspomnianego wcześniej Kacpra Tomasiaka.

"Oczywiście, Domen jest w wybitnej formie, ale to wciąż igrzyska. Tu liczy się ten jeden konkretny dzień. Macie w Polsce utalentowaną, wschodzącą gwiazdę, chłopaka z bardzo dużą mocą na progu (Kacpra Tomasiaka - red.). Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w pojedynczym konkursie. W tym sezonie widzieliśmy już, że jeśli ktoś odda dwa wybitne skoki, jest w stanie dotrzymać kroku Domenowi. [...]. Latem widzieliśmy też niespodzianki w wykonaniu Polaków, więc nigdy nie traćcie nadziei" - mówił legendarny niemiecki zawodnik.

Dodatkowo Schmitt wypowiedział się na temat pożegnalnego występu Kamila Stocha. Złoty medalista z Salt Lake City jest przekonany, że jako sportowiec najwyższej klasy, Stoch da z siebie wszystko, aby godnie zakończyć swój udział w ZIO. Z racji na niezbyt zadowalającą formę utytułowanego Polaka, nie będzie to jednak łatwe zadanie.

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Martin Schmitt Marcin Golba/Nur Photo AFP

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP