Legenda zabrała głos na temat Horngachera. Wraca, by dokończyć robotę?

Horngacher odniósł z polskimi skoczkami wiele sukcesów i byłem bardzo zły, kiedy od nas odszedł. Teraz wraca i pewnie doskonale to sobie przemyślał. Skoro się na to zdecydował, to wierzę w to, że zrobi dla na coś dobrego. Może rzeczywiście postara się o najlepszy sprzęt dla Polaków, bo tu jest pole do popisu. Skoro chciał tak bardzo nas przyjść, to na pewno ma głowie dobry plan. Trzeba trzymać kciuki za powodzenie jego misji. Na efekty jednak pewnie przyjdzie trochę poczekać, bo z dnia na dzień nie zmieni zbyt wiele. Najważniejsze jest to, by stworzyć naszym młodym skoczkom jak najlepsze warunki