Mika Kojonkoski wrócił do pracy trenera skoków narciarskich. Fin zdecydował się na drugie podejście do szkolenia zawodników z Chin, którymi zajmował się już do 2021 roku. Jego dwaj podopieczni mieszkają obecnie w Finlandii, dzięki czemu legendarny szkoleniowiec nie musiał po raz kolejny przeprowadzać się do Azji - Chińczycy do nowego sezonu przygotowują się w Europie.