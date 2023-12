Legenda wierzy w polskiego skoczka. I ujawnia. "Jest w doskonałej formie"

To jest bardzo dobra decyzja trenera. Cały czas wszystko obserwuję, a w środę jeszcze rozmawiałem ze znajomymi osobami i wiem, że Maciej jest w doskonałej formie. To skoro w takiej jest, to dobrze, że wystartuje w Niemczech, a potem pewnie też w Engelbergu. Jednakże teraz musi potwierdzić świetną dyspozycję i nie plasować się około 30. miejsca, a wskoczyć do najlepszej dziesiątki

~ powiedział Fortuna w rozmowie z WP SportoweFakty.