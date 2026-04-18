Legenda ujawnia prawdę na temat Kamila Stocha. Tych słów już nie cofnie

Kamila Stocha raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii. O jego sukcesach doskonale wiedzą nie tylko fani uprawianej przez niego dyscypliny. O tym, jak utytułowanym sportowcem jest pochodzący z Zębu 38-latek, doskonale świadczy fakt, że w plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca roku wygrywał on aż dwukrotnie. Na swoim koncie ma on cztery medale zimowych igrzysk olimpijskich (w tym aż trzy koloru złotego), sześć medali mistrzostw świata (w tym dwa złota), trzy medale mistrzostw świata w lotach, a także dwie Kryształowe Kule dla najlepszego zawodnika klasyfikacji generalnej Pucharu Świata za sezony 2013/2014 oraz 2017/2018. Do tego dochodzą jeszcze triumfy w prestiżowych turniejach skoków narciarskich. Trzykrotnie wygrywał on Turniej Czterech Skoczni i jest jednym z zaledwie trzech zawodników w całej historii tej imprezy, którym udało się wygrać wszystkie cztery konkursy w ramach jednej edycji. Dokonali tego jeszcze Sven Hannawald i Ryoyu Kobayashi. Poza tym Polak dwukrotnie triumfował także w turnieju Raw Air.

Niestety, nic co piękne nie trwa wiecznie. W środowisku skoków narciarskich zawrzało, gdy Kamil Stoch ogłosił, że sezon 2025/2026 będzie ostatnim w jego karierze w roli skoczka narciarskiego. Z każdym kolejnym przystankiem Pucharu Świata polski skoczek żegnał się z kolejnymi grupami kibiców z poszczególnych krajów, a swój ostatni skok w PŚ oddał w wyjątkowym dla niego miejscu - Planicy. To właśnie tam pobił on swój rekord, jeśli chodzi o najdłuższy skok w karierze, tam też poznał swoją ukochaną Ewę Bilan-Stoch, której kilka lat później - również w Planicy - wręczył pierścionek zaręczynowy.

Piękne słowa Janne Ahonena o Kamilu Stochu. "Jesteśmy jedną wielką rodziną"

Po oficjalnym zakończeniu kariery przez Kamila Stocha w mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów. Wybitnemu skoczkowi za piękne momenty dziękowali kibice, dziennikarze, koledzy z kadry, a nawet zawodnicy z innych krajów. Teraz głos na temat polskiego czempiona zabrał inne legendarny skoczek - Janne Ahonen. Pięciokrotny mistrz świata w rozmowie z Polską Agencją Prasową ujawnił, że ze Stochem zna się bardzo dobrze i pamięta, gdy ten dopiero zaczynał swoją przygodę z Pucharem Świata.

"Kamil był niesamowitym zawodnikiem i moim dobrym przyjacielem. Zresztą generalnie w skokach narciarskich jesteśmy jedną wielką rodziną. Przez wiele lat rywalizowałem z Adamem (Małyszem - PAP), a potem pojawił się Kamil i też toczyliśmy zaciętą walkę. Pamiętam szczególnie konkursy w Zakopanem, gdzie rywalizacja z Polakami, przy tak wielu kibicach, wzbudzała szczególne emocje" - oznajmił.

Kamil Stoch Pawel Murzyn/East News East News

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP

Janne Ahonen RONI REKOMAA / LEHTIKUVA / AFP AFP

